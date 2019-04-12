ناشئ الزمالك أبطال منطقة الجيزة لكرة القدم

حققت براعم نادى الزمالك لكرة القدم ، مواليد 2004 ، 2002 ، 2000 بطولة دوري منطقة الجيزة ، بعد تحقيق سلسلة من الانتصارات والنتائج الجيدة.
وتوج فريق مواليد 2004 ، ببطولة دوري منطقة الجيزة بفوزه علي فريق نجوم اف سي بثلاثية نظيفة ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب الناشئين. بالنادياحرز اهداف الفريق كلا من : محمود جمعة هدف ، عبدالرحمن عربي هدف ، احمد جبر هدف . ويقود الفريق ، مدحت مكي مدير فني ، ويعاونه اسامه فاروق مدرب عام ، احمد شوقي حسين مدرب ، خالد عمران اداري .
كما توج مواليد 2000 ببطولة منطقة الجيزة ، وذلك تحت قيادة المدير الفني رفاعي محمد ويعاونه محمد حسن مدرب عام، احمد مجدي مدرب ، و اسامه فهمي مدرب حراس مرمي ، ومحمد كمال اداري.
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