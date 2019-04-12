إسماعيل يوسف وأمير مرتضى يؤازران لاعبي الزمالك فى المران

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حاليا بملعب النادي. الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حاليا بملعب النادي. وجاء حضور تيجانا وأمير مرتضى من أجل مؤازرة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة حسنية أغادير المغربي الأحد المقبل فى الكونفيدرالية. ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أكادير في السويس الأحد المقبل بإياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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