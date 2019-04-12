جروس يطالب اللاعبين بالتركيز في مواجهة أغادير لحسم التأهل

طالب جروس المدير الفتي للزمالك اللاعبين بالتركيز في مواجهة أغادير لحسم التأهل حرص السويسري كما حرص المدير الفني علي توجيه بعض التعليمات للاعبين خلال اجتماعه معهم قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

فقد تحدث جروس مع اللاعبين عن لقاء أمس أمام المصري والأمور الخاصة به ، مطالبا إياهم بغلق هذه الصفحة تماماً والتركيز في لقاء حسنية أغادير المغربي المقرر له بعد غد الأحد في كأس

الكونفيدرالية.

كما شدد جروس على لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد في هذا اللقاء لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل، وعدم الالتفات لأي أمور أخري، مؤكدا ثقته الكاملة فيهم . ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أكادير في السويس الأحد المقبل بإياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.