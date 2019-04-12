أعلن الجهازان الفنيان فريقا الهلال والأهلي عن التشكيل الأساسي اللذان سيخوضان به مواجهة اليوم في كلاسيكو الكرة السعودية ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الأهلي كالآتي: حراسة المرمى : محمد العويس خط الدفاع : حسين عبد الغني – دياز – محمد آل فتيل – سعيد المولد خط الوسط : نوح الموسى – سلمان المؤشر – حسين المقهوي – تفاريس خط الهجوم : السومة – نيكولا ستانسيو Advertisements وجاء تشكيل الهلال كالآتي: حراسة المرمى : علي الحبسي خط الدفاع : ياسر الشهراني ، علي البليهي ، بوتيا ، محمد البريك خط الوسط : ميلوس ديجينيك ، محمد كنو ، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو ، أندريه كاريلو خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان تشكيل مباراة الهلال والأهلي في الكلاسيكو السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.