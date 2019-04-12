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قلق في الوداد من التغيير الإداري الجديد في الكاف

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محمود ماهر 0 تبليغ

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قابلت جماهير الوداد البيضاوي، خبر تعيين عضو الاتحاد المغربي لكرة القدم معاذ حجي في منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقي كاف، بالرفض القاطع في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ ليلة أمس الخميس حتى ظهر اليوم الجمعة.

معاذ سيقف للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام في قرعة مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر لها على الأراضي المصرية في منطقة أهرامات الجيزة مساء اليوم الجمعة.

ورغم جنسيته المغربية، لم يشعر جمهور الوداد، المتصدر الحالي للدوري المغربي للمحترفين، بالراحة تجاه تعيين معاذ حجي، بسبب استغلال منصبه في الاتحاد المغربي للتأثير بالسلب على الوداد على حد زعمهم.

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السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف معاذ حجي (صور: Morocco Media News)
السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف معاذ حجي (صور: Morocco Media News)

واجتمعت اللجنة التنفيذية لـ الكاف يوم الخميس لاتخاذ قرار عزل المصري عمرو فهمي من منصب السكرتير العام وتعيين معاذ حجي بدلاً منه.

وكتب أحد عشاق الوداد على فيسبوك للاسف انتظروا حربًا ضروسًا على الوداد في أفريقيا، أي فريق أفريقي سنلعب معه سيتحجج ويشتكي، لأنه هناك ناس يعملون في الخفاء لمحاربة الوداد، حجي حذاري حذاري.

جمهور الوداد البيضاوي المغربي (صور: Getty)
جمهور الوداد البيضاوي المغربي (صور: Getty)

ونقل الموقع المغربي الشهير البطولة تلك التدوينة ضمن تقرير يتحدث عن غضب الإعلام الرياضي المصري من إبعاد عمرو فهمي.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الأسباب التي دفعته نحو إقالة عمرو فهمي من منصبه والاستعاضة بسكرتير عام مصري بدلاً منه كما جرت العادة في السنوات الماضية.

عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف (صور: Caf)
عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف (صور: Caf)

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