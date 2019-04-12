رياضة | مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي ستواجه هويسكا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت قائمة البرسا على النحو التالي:-



تير شتيجن ، سيميدو ، توديبو ، كوتينيو ، آرثر ، عثمان ديمبيلي ، سيليسن ، مالكوم ، لينجليت ، موريلو ، جوردي ألبا ، برينس بواتينج ، ألينيا ، أرتورو فيدال ، أومتيتي ، ريكي بويغ ، أبيل رويز ، موسى واجي.

