رياضة | إسماعيل يوسف وأمير مرتضي يحضران مران الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسماعيل يوسف وأمير مرتضي يحضران مران الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي علي التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حاليا بملعب النادي.

وجاء حضور تيجانا وأمير مرتضى من أجل مؤازرة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة حسنية أكادير المغربي الأحد المقبل فى الكونفيدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أكادير في السويس الأحد المقبل بإياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.