رياضة | نجم باريس سان جيرمان صداع في رأس زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان صداع في رأس زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة من العاصمة الإسبانية مدريد أنه بات من المؤكد رحيل متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق وينتهي بنهاية الموسم الجاري ومن الممكن أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد الأسباني في صفقة إنتقال حر لكن الصفقة يشوبها بعض المشاكل من حيث رغبة زيدان في الحصول على خدمات اللاعب من عدمه.

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وأكملت الصحيفة في تقريرها أن رابيو سيكون سعيداً في حالة قرر الإنتقال إلى ريال مدريد وسلوك اللاعب خارج الملعب يضاهي تماماً السياسة التي يعتمد عليها الملكي خاصةً وأن الفريق ينظر لما يقوم به لاعبوه داخل الملعب وخارجه.

وكانت إدارة ارسي سان جيرمان قد قررت تجميد اللاعب منذ ديسمبر الماضي وذلك بسبب رفضه تجديد التعاقد وتم إلتقاط بعض الصور التذكارية له في ملهى ليلي بعد خسارة فريقه من مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويرغب زيدان في تدعيم خط وسط الملكي خاصةً بعد الأنباء التي تقرب الألماني توني كروس من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.