رياضة | وصول مدرب السنغال لمقر قرعة كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول مدرب السنغال لمقر قرعة كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الثنائي إليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال وكورينتان مارتينز مدرب موريتانيا، ضمن الحضور فى مراسم قرعة نهائيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إجراؤها مساء اليوم الجمعة أمام سفح الأهرامات.

وتحتضن مصر نهائيات كان 2019 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبا فى القارة السمراء.

يذكر أن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.