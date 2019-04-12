رياضة | حسن شحاته يصل لمقر قرعة كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاته يصل لمقر قرعة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل حسن شحاتة المدير الفنى السابق للمنتخب المصرى والحاصل على ثلاث بطولات قارية، بصحبة الأسطورة النيجيرية إيمانويل أمونيكي وعلاء نبيل، إلى مقر إجراء مراسم قرعة نهائيات أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات المقرر إجراؤها مساء اليوم الجمعة.

يذكر أن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.