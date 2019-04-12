رياضة | وصول هاني أبو ريدة إلى مقر قرعة كأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول هاني أبو ريدة إلى مقر قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا إلى مقر مراسم قرعة نهائيات بطولة "كان 2019" المقرر إجراؤها في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، أمام سفح الأهرامات.

وتحتضن مصر نهائيات كان 2019 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبا فى القارة السمراء.

وتشهد النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.