رياضة | جهاز الفراعنة يصل إلى مقر قرعة كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الفراعنة يصل إلى مقر قرعة كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى، إلى مقر إجراء مراسم قرعة نهائيات أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات المقرر إجراؤها مساء اليوم الجمعة.

وحضر المكسيكى خافيير آجيرى المدير الفنى للفراعنة الكبار برفقة هانى رمزى المدرب المساعد إلى جانب أحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

يذكر أن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.