رياضة | مياه البحيرة يواجه شبان بدواي في مباراة حاسمة بالترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يواجه شبان بدواي في مباراة حاسمة بالترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي في الثالثة والربع من عصر السبت فريق مياه البحيرة مع فريق شبان بدواي في الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.

وتعتبر المباراة هي مباراة الفرصة الأخيرة لأبناء البحيرة للعودة للمنافسة علي الصعود من جديد حيث يحتل المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع شبان بدواي ودكرنس وخسارتين من الحرية وبيلا ولم يحقق أي فوز خلال مشواره بدورة الترقي أحرز لاعبوه 4أهداف ودخل مرماه 6 أهداف ويتصدر قائمه هدافية كل من محمد فتحي ومحمد مناع ومحد زهير وعبد الملك صالح برصيد هدف لكل منهم.

بينما يدخل شبان بدواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق نتائج رائعة خلال مشواره واحتلاله المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المتصدرين الحرية وبيلا .

ويسعي الفريق بالعودة من البحيرة بالثلاث نقاط للأستمرار في المنافسة علي الصعود وإحتلال أحد المركزين الأول او الثاني للصعود لدوري الدرجة الثانية.

وخلال مشواره بدورة الترقي حقق الفوز في مباراتين علي دكرنس والحرية وتعادل في مبارتين أمام بيلا ومياة البحيرة وخسر مباراة وحيدة في أولي مبارياتة أمام الحرية بمطروح.

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أحرز لاعبوه 10 أهداف ويعتبر أقوي خط هجوم بالمجموعة ودخل مرماة 10 أهداف ويعتبر أيضا اضعف خط دفاع في المجموعة ويتصدر قائمة هدافي الفريق نادر السيد برصيد 3 أهداف والسعدني برصيد هدفين.

يذكر أن مباراة الذهاب قد أنتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 وفيها أستطاع شبان بدواي تحويل خسارتة بهدفين نظيفين في الشوط الأول لتعادل 2/2 في الشوط الثاني.

- ترتيب المجموعة الثالثة

1- بيلا: 8 نقاط

2- الحرية: 8 نقاط

3- شبان بدواى: 7 نقاط

4- دكرنس: 6 نقاط

5- مياه البحيرة: نقطتين