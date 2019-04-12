رياضة | مدرب صن داونز: سنحترم الأهلي رغم خماسية الذهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب صن داونز: سنحترم الأهلي رغم خماسية الذهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إجيستو المدير الفني لفريق صن داونز، أن مباراة الغد أمام الأهلي صعبة للفريقين، والنتيجة الكبيرة في جنوب أفريقيا جعلت من اللقاء صعبا علي النادي الأهلي في العودة والتأهل.

وأضاف المدير الفنى لصن داونز فى الاجتماع الفني للمباراة: "نواجه الأهلي باحترام كبير ونواجه اكبر فريق علي مستوي افريقيا قادرون على تحقيق الفوز وايضا الاهلي قادر علي فوز الجميع لديه الرغبة في الفوز ولن ننظر الى الفوز الكبير في جنوب افريقيا".

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ورفض مدرب بطل جنوب أفريقيا الحديث عن سلبيات فريق الأهلي خلال لقاء الذهاب، مؤكدا أن فريق الأهلي كبير ولكن فريقه كان الأفضل ويستحق الفوز التاريخي الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لا يقلقه كثيرا خاصة وأن لاعبي صن داونز اعتادوا على اللعب أمام جمهور بأعداد كبيرة.

ويلتقي الأهلي وصنداونز غدا على ملعب برج العرب فى لقاء العودة بين الفريقين بربع نهائى دورى أبطال، وانتهت مباراة الذهاب بخماسية نظيفة للفريق الجنوب أفريقي.