رياضة | تقسيمة قوية في مران الأهلي.. و«لاسارتي» لتصويب الأخطاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية في مران الأهلي.. و«لاسارتي» لتصويب الأخطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بطول الملعب في مران الفريق الرئيسي، الذي أقيم عصر اليوم، الجمعة، بستاد الجيش ببرج العرب قبل مواجهة صن داونز، غدًا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاسارتي على القيام ببعض الجمل التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، مع إيقاف التدريب في أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية.

وشهد المران الجماعي روحًا حماسية، ومنافسة قوية من اللاعبين قبل مواجهة الغد أمام بطل جنوب إفريقيا، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحسين الصورة، وبذل أقصى مجهود لتقديم مباراة تليق بمكانة الأهلي البطل التاريخي لمختلف البطولات الإفريقية.