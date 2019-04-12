رياضة | الحرية يواجه دكرنس في مباراة المحافظة علي الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يواجه دكرنس في مباراة المحافظة علي الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الحرية المطروحي نادي دكرنس في الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.

يدخل الحرية اللقاء وعينه علي الفوز فقط حتي يحافظ علي الصدارة التي يتقاسمها مع فريق بيلا ولكل فريق 8 نقاط وقام محمد سليمان المدير الفني للحرية طوال الأسبوع الماضي بتدريب فريقه علي الكثير من الجمل التكتيكية الهجومية لمحاولة خطف هدف مبكر كعادته يكون مفتاح الانتصار والمحافظة علي الصدارة.

وخلال مشواره في دورة الترقي خاض الفريق 5 لقاءات حقق الفوز في مباراتين علي شبان بدواي ومياة البحيرة وتعادلين مع دكرنس وبيلا وخسارة وحيدة من شبان بدواي أحرز خلالها 5 أهداف وإهتزت شباكة ب5 أهداف ويتصدر قائمة هدافي الفريق شريف رمضان برصيد هدفين.

بينما يدخل دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط المباراة ولا بديل أمامة غير العودة من مطروح بالثلاث نقاط للمنافسة بقوة علي الصعود وهذا ماظهر من خلال قرار مجلس إدارة النادي بسفر الفريق إلي مطروح قبل المباراة بثلاثة أيام للتدريب علي ملعب المباراة وزيادة تركيز اللاعبين من خلال معسكر مغلق قبل المباراة بوقت كبير.

وخلال مشواره بالترقي خاض دكرنس 5 مباريات حقق الفوز في مباراة وحيدة علي بيلا الأسبوع الماضي وتعادل في ثلاث لقاءات مع الحرية وبيلا ومياة البحيرة ونال هزيمة وحيدة أمام شبان بدواي أحرز لاعبوة 7 أهداف ومني مرماهك ب8 أهداف ويتصدر قائمة هدافي الفريق وليد الحصري برصيد 4 أهداف.

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يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بدكرنس قد أنتهت في ثاني الجولات بالتعادل السلبي بين الفريقين.

- ترتيب المجموعة الثالثة

1- بيلا: 8 نقاط

2- الحرية: 8 نقاط

3- شبان بدواى: 7 نقاط

4- دكرنس: 6 نقاط

5- مياه البحيرة: نقطتين