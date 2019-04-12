رياضة | باريس سان جيرمان يصدم كبار أوروبا ويقترب من خطف نجمي أياكس

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كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان يتابع موهبتين في آياكس أمستردام الهولندي وذلك عقب تألقهما في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان يضع عينه على البرازيلي ديفيد نيريس والهولندي داني فان دي بيك.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كشافي النادي يراقبون اللاعبين اللذين حظيا على موافقة المدير الفني توماس توخيل كما أنهما يتناسبان مع استراتيجية الـPSG الخاصة بالصفقات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نيريس لبالغ من العمر 22 عاماً يعد هدفا أيضاً لأندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وإيفرتون. أما فان دي بيك البالغ من العمر 21 عاماً والذي يتطلع باريس سان جيرمان للتعاقد معه ليحل محل أدريان رابيو الذي سيرحل عن النادي في يونيو المقبل، فأبدى توتنهام وبايرن ميونخ اهتماماً بضمه.