رياضة | ريال مدريد يُحدد سعر جاريث بيل.. و3 أندية تريد ضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُحدد سعر جاريث بيل.. و3 أندية تريد ضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة ريال مدريد، قد حددت القيمة المالية للموافقة على بيع النجم الويلي جاريث بيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الاسبانية، أن إدارة مدريد وافقت على بيع الويلزي جاريث بيل خلال فترة الصيف القادمة، كما اعلنت السعر المحدد للاندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب ليقدر بـ 130 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن هناك أندية أوروبية كبيرة تسعى للحول على خدمات بيل، على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي نادي باريس سان جيرمان.

والجدير بالذكر أن بيل صاحب 29عاما، قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2013 قادما من نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 101 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الملكي.