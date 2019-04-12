رياضة | قبل القرعة .. السيناريوهات المُحتملة لمجموعة منتخب مصر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة .. السيناريوهات المُحتملة لمجموعة منتخب مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

وستقام قرعة بطولة أمم إفريقيا في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، في منطقة "الأهرامات" بحضور كوكبة من نجوم الكرة الإفريقية أبرزهم، مصطفي حاجي ويايا توريه، وحجي ضيوف، وطارق ذياب، وسونج وأحمد حسن، ووائل جمعة، وحاتم الطرابلسي وغيرهم.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 كالتالي:-

التصنيف الأول:

مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب

التصنيف الثاني:

جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالى - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا

التصنيف الثالث:

جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا

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التصنيف الرابع:

زيمبابوى - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندى.

وإليكم السيناريوهات المتوقعة لمجموعة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا:

- السيناريو الأصعب:

وقوع منتخب مصر مع أحد منتخبات (غانا - كوت ديفوار - الجزائر) من المستوي الثاني، ومنتخب (جنوب إفريقيا) من المستوي الثالث، بالإضافة لواحد من منتخبي (زيمبابوي - أنجولا) سيكون السيناريو الأصعب لمجموعة الفراعنة.

- السيناريو الأسهل:

أما بالنسبة للسيناريو الأسهل لمجموعة منتخب مصر وقوعه مع أحد منتخبات (غينيا - جمهورية الكونغو - مالي) من المستوي الثاني، وأحد منتخبات (بنين - موريتانيا - كينيا) من المستوي الثالث، بالإضافة لأحد منتخبات ( ناميبيا - تنزانيا - بوروندي).

- مجموعة عربية:

قد يقع منتخب مصر في مجموعة عربية بإستثناء منتخبًا واحدًا، وذلك حال وقع منتخب الفراعنة مع منتخب الجزائر من المستوي الثاني، ومنتخب موريتانيا من المستوي الثالث، علي أن يرافقهم منتخبًا من منتخبات المستوي الرابع.

شاهد البث المباشر لقرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 عبر الخليج 365 الرياضي من هنا..