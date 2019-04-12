رياضة | والد نيمار يحسم مصيره من الانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يحسم مصيره من الانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد والد نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، سانتوس سنيور، أن ابنه لا يرغب في ترك النادي الباريسي رغم الشائعات التي تدور حول احتمالية رحيله.

قال والد نيمار ووكيل أعماله أيضاً في تصريحات للتليفزيون الفرنسي RMC Sport: "نيمار أبدى رغبته في البقاء في باريس سان جيرمان منذ عامين، الجمهور يمكنه النوم في هدوء، في الوقت الحالي نيمار لا يرغب في ترك باريس سان جيرمان، يرغب في الاستمرار في "البي إس جي"، والعودة للملعب ومساعدة الفريق على تحقيق الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا ". وأكد أن شائعات رحيل نيمار ستظل موجودة دائماً لأنه لا يمكن أن يكون هناك لاعب مثل نيمار دون أن تحلم به أندية أخرى". وأبرز والد نيمار أن نجله وقع في 2017 عقداً لمدة 4 مواسم، ولم يكمل نصف المدة بعد.

وكان نيمار ارتبط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة.