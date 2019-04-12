رياضة | برشلونة بدون ميسي من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة بدون ميسي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق برشلونة للتدريبات، اليوم الجمعة، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض لضربة قوية في الأنف على ملعب أولد ترافورد، الأربعاء المقبل.

قاد المدرب إرنستو فالفيردي تدريب فريقه ضمن الاستعدادات لمواجهة أويسكا المقررة السبت المقبل، في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب ميسي عن هذا التدريب، بعدما تعرض الأربعاء لضربة دامية أثناء مواجهة مانشستر يونايتد الذي سقط على أرضه بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي "التشامبيونز ليغ".

وعقب مباراة "الليغا"، سيعود البرسا لمنافسات البطولة الأوروبية الثلاثاء المقبل، حين يستقبل مان يونايتد على ملعب الكامب نو في مباراة الإياب.