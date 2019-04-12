اونلاين | رابط الأسطورة 4helaltv مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم 12 – 4 – 2019 DawryJameel يلا شوت kora live الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط الأسطورة 4helaltv مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر اليوم 12 – 4 – 2019 DawryJameel يلا شوت kora live الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والأهلي ، مواجهة جديدة من العيار الثقيل في كأس الأمير محمد بن سلمان بين الراقي والزعيم ، يدخل كلاهم وكله طموح بالفوز والحصول علي ثلاث نقاط في لقاء هو الأقوي في الدوري السعودي ، الراقي يحتاج لنقاط المباراة لدخوله المربع الذهبي بامتلاكه 46 نقطة ليتساوى في حالة الفوز مع التعاون.

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يدخل فريق الأهلي السعودي وكل طموح ليتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ، ويعد الفارق نفطة وحيدة بينه وبين النصر الذي يمتلك 61 نقطة ليشعل الدوري بين جميع الأندية ، يعد الدوري السعودي من اقوي الدوريات في الوطن العربي واسيا.

وتبدأ انطلاق المواجهة بين فريقي الهلال والأهلي في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:45 بتوقيت القاهرة ، وتبدأ أذاعه المباراة علي قناة السعودية الرياضية 1 بجانب قناة دوري بلس 1 ، ويعلق علي اللقاء فهد العتيبي و عيسى الحربين علي القناة الأخري..

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والأهلي