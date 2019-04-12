اونلاين | اونلاين HD| رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر KSA sport.. مشاهدة Al Hilal

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تنطلق بعد دقائق أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والاهلي مباشر اليوم الجمعة 12 أبريل 2019، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعتبر هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لكلا الفريقان.

ونقل مباراة الهلال والاهلي بث مباشر من ملعب “الجوهرة المشعة” عبر قناتي السعودية السعودية 1 ودوري بلس HD 1، وكلفت مهمة التعليق على الأحداث لكلاً من فهد العتيبي وعيسى الحربين، وتنطلق صافرة البداية في تمام الـ8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والـ9:45 أبو ظبي، والـ7:45 القاهرة.

نجح الهلال في تحقيق الفوز على الأهلي في 20 مباراة من أصل آخر 39 جمعت بينهما بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 9 مباريات فقط، كما حسم التعادل نتيجة 10 مباريات أخرى.

من الناحية التهديفية في المواجهات المباشرة، تمكن الهلال من تسجيل 66 هدفاً في شباك الأهداف، فيما استقبل مرماه 48 هدفاً.

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تمكن الهلال المحافظة على شباكه نظيفة في 7 مباريات من أصل 26 خاضها محلياً، أما الأهلي فقد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

يعتبر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هو هداف الهلال بالدوري الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل 19 هدفاً لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر المهاجم السوري عمر السومة هو هداف الأهلي، بعد نجاحه في تسجيل 16 هدفاً.

فشل الهلال في الفوز بمباراته الماضية، إثر خسارته على يد مضيفه استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد في دوري أبطال آسيا، بينما تعرض الأهلي للخسارة بدوره على يد مضيفه بيروزي الإيراني بثنائية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع فوز الهلال المثير برباعية نظيفة مقابل ثلاثة أهداف، والتي اقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، وكان الزعيم متصدراً حينها لترتيب الدوري السعودي.