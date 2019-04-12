اونلاين | رابط beIN Match بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال Kora Star مشاهدة كلاسيكو السعودية الهلال والأهلي ksa sport يوتيوب لايف

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يلتقي فريقي الهلال والأهلي ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019، قبل المواجهة المحتدمة بين الفريقين في إياب كأس زايد البطولة العربية، يتمني الزعيم الهلالي الفوز علي حساب النادي الأهلي، وحصد ثلاث نقاط هامة للغاية في صراعة الحثيث للفوز بلقب الدوري، بعد تفريطه بشكل سهل في قمة الدوري، فهل ينجح الفريق في العودة من جديد، أم سيكون للنادي الأهلي رآي آخر ويعزز من سلطة نادي النصر السعودي في الصدارة، ويتمني عشاق النادي الهلالي أن يكون للزعيم الغلبة من جديد، كما كان له الأفضلية في لقاء الذهاب من بطولة كأس زايد.

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تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والأهلي في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 ودوري بلس 1.

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الهلال والأهلي مباشر في لقاء اليوم الجمعة 12 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين..

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي مباشر