اونلاين | كورة ستار SHOOT HD مشاهدة مباراة الهلال والأهلي 12 – 4 بث مباشر.. Saudi Professional League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار SHOOT HD مشاهدة مباراة الهلال والأهلي 12 – 4 بث مباشر.. Saudi Professional League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اون لاين اليوم 12-04-2019 الدوري السعودي

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اون لاين اليوم 12-04-2019 الدوري السعودي، يواجه فريق الهلال فريق الأهلي السعودي ضمن مباريات الجولة 27 من فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي سوف تقام على ملعب الجوهرة بجدة ويسعى لاعبي الأهلي أن يحقق نتيجة إيجابية خلال مباراتهم أمام الهلال والفوز عليهم، حيث أكد المدير الفني للفريق أن فريقه قد أنهى جميع مرانه استعداداً لملاقاة فريق الهلال، حيث ينتظر لاعبي الهلال 4 مباريات أخرى خلال الأيام القادمة بعد مباراته أمام فريق الأهلي السعودي، إلا أنه من المرتقب أن يخوض مباراة جديدة أمام استقلال طهران في المباراة التي سوف تجمع بينهما ضمن بطولة دوري آسيا ويأمل الأهلي أن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال الثلاث مباريات الأخيرة، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يأتي فريق الهلال في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، إلا أنه يأمل أن يخطف ثلاثة نقاط جديدة تمكنه من احتلال صدارة جدول الترتيب.

الأهلي السعودي Vs الهلال.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 27).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلقين : فهد العتيبي (KSA) + عيسى الحربين (Dawri) .

Advertisements

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (4-3) الأهلي السعودي.

موعد المباراة :

في تمام الساعة الـــ 8:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الـــ 7:45 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الـــ 8:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الـــ 7:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الـــ 7:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الـــ 7:45 مساءاً بتوقيت لبنان .