اونلاين | كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية

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كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية حية)

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثاني عشر من شهر أبريل الجاري موعد لسحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر صيف العام الجاري بمشاركة أربعة وعشرين منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية حية)

ومن المنتظر أن تنقسم المنتخبات المتأهلة إلى ستة مجموعات بحيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية حية)

وتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات إعتمدت على جملة من المعايير قبل سحب القرعة التي ستجري فعالياتها على سفح الأهرامات.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية حية)

وتسبق القرعة وجود بعض الإجتماعات من اجل التعريف بطريقة السحب بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام ويعرض خلالها تاريخ البطولة والمنتخبات الحائزة على اللقب وأبرز اللاعبين.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية حية)

وحصلت قناة أون سبورت على الحق الحصري لنقل مراسم القرعة التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة كما ستنقل القرعة أيضاً عبر المنصات الرسمي للكاف على مواقع التواصل الإجتماعي.

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية حية)

ويسعى المنتخب المصري إلى الفوز باللقب وإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مصالحة الجماهير بعد ضياع حلم التتويج العام قبل الماضي بالسقوط أمام الكاميرون في نهائي الجابون 2017

كورة ستار|بث حي livehd7 مشاهدة قرعة كاس امم افريقيا بث مباشر|رابط يلا شوت (القارة السمراء) شاهد قرعة امم افريقيا (تغطية حية)

مرات ظهور المنتخبات المتأهلة لكان 2019 في كأس الأمم الإفريقية :

•مصر 24 مشاركة

•كوت ديفوار 23 مشاركة

•غانا 22 مشاركة

•الكاميرون 19 مشاركة

•الكونجو الديمقراطية 19 مشاركة

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•تونس 19 مشاركة

•نيجيريا 18 مشاركة

•الجزائر 18 مشاركة

•المغرب 17 مشاركة

•السنغال 15 مشاركة

•غينيا 12 مشاركة

•مالي 11 مشاركة

•جنوب أفريقيا 10 مشاركات

•انجولا 8 مشاركات

•اوغندا 7 مشاركات

•كينيا 6 مشاركات

•زيمبابوي 4 مشاركات

•بينين 4 مشاركات

•ناميبيا 3 مشاركات

•غينيا بيساو مشاركتين

•تنزانيا مشاركتين

•موريتانيا تظهر للمرة الأولى

•مدغشقر تظهر للمرة الأولى

•بوروندي يظهر للمرة الأولى