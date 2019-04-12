اونلاين | مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

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مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 كالتالي:-

مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

التصنيف الأول:

مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب

مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

التصنيف الثاني:

جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالى - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا

مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

التصنيف الثالث:

جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا

مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

التصنيف الرابع:

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زيمبابوى - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندى.

مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

وإليكم السيناريوهات المتوقعة لمجموعة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا:

مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

- السيناريو الأصعب:

وقوع منتخب مصر مع أحد منتخبات (غانا - كوت ديفوار - الجزائر) من المستوي الثاني، ومنتخب (جنوب إفريقيا) من المستوي الثالث، بالإضافة لواحد من منتخبي (زيمبابوي - أنجولا) سيكون السيناريو الأصعب لمجموعة الفراعنة.

مشاهدة قرعة امم افريقيا (بث مباشر) hd .. قرعة كأس امم افريقيا 2019 مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

- السيناريو الأسهل:

أما بالنسبة للسيناريو الأسهل لمجموعة منتخب مصر وقوعه مع أحد منتخبات (غينيا - جمهورية الكونغو - مالي) من المستوي الثاني، وأحد منتخبات (بنين - موريتانيا - كينيا) من المستوي الثالث، بالإضافة لأحد منتخبات ( ناميبيا - تنزانيا - بوروندي).

- مجموعة عربية:

قد يقع منتخب مصر في مجموعة عربية بإستثناء منتخبًا واحدًا، وذلك حال وقع منتخب الفراعنة مع منتخب الجزائر من المستوي الثاني، ومنتخب موريتانيا من المستوي الثالث، علي أن يرافقهم منتخبًا من منتخبات المستوي الرابع.