رد فعل يورجن كلوب على الهتافات العنصرية ضد محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما يساند الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبيه في المواقف الصعبة التي يواجهونها.

يورجن كلوب انتقد بلهجة حادة بعض جماهير فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما وجهوا هتافات عنصرية ضد نجم الفريق محمد صلاح، وذلك قبل انطلاق لقاء تشيلسي وسلافيا براج يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث هتفوا قائلين: “صلاح مُفجر”.

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كلوب قال في المؤتمر الصحفي الذي أقيم الجمعة: هذا الأمر ليس متعلقا بتشيلسي أو ليفربول فقط، ما حدث هو مثال لشيء ليس من المفترض أن يحدث منذ البداية، هذه إشارة أن هناك شيئا خاطئا يحدث في العالم.. إن قمت بشيء مثل ذلك التصرف فلا ينبغي أن تدخل إلى أي ملعب مرة أخرى في حياتك.

المدرب الألماني أضاف، كل أنواع العنصرية خاطئة وهي أسوأ شيء في العالم وهؤلاء الأشخاص لا يجب أن يكونوا ضمن عالم كرة القدم مرة أخرى، كرة القدم هي مثال كيف يمكن فيه أن يعمل كل المختلفين بشكل جيد معا، فلا أحد يهتم من أين أنت أو من والدك أو أي شيء آخر.

وتابع: يجب أن نمنع هؤلاء الأشخاص من أن يكونوا جزءا من عالم كرة القدم مرة أخرى.. يجب أن نظهر صوتنا القوي أمام تلك التصرفات التي لا يجب أن تحدث مجددا.

وعن رد فعل صلاح عن الهتافات العنصرية ضده قال كلوب: لا يوجد شيئا لأقوله في العلن، نحن لا نعطي هؤلاء الأشخاص أكثر مما يستحقون، وأنا قلت ما أريده وما أريده هو مطلوب رد فعل قوي.