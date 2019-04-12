انت الان تتابع مونديال 2022: الأمير علي ينصح إنفانتينو بالبقاء "بعيدا عن السياسة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين

نصح رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو بالبقاء "بعيدا عن السياسة" بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في قطر، وما ستعنيه هذه الزيادة في حال اعتمادها، بتوسيع إقامة المباريات لتشمل دولا خليجية أخرى.

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد المنتخبات في المونديال بدءا من نهائيات 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه أوصى في آذار/مارس بتطبيق هذه الزيادة بدءا من نهائيات 2022 في قطر. ويرجح أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال اجتماع للفيفا يعقد في باريس في أوائل حزيران/يونيو المقبل.

وتطرح زيادة عدد المنتخبات، مع ما يعنيه ذلك تلقائيا من زيادة في عدد المباريات والمشجعين الذين يتوقع حضورهم، تحديات لوجستية وتنظيمية على قطر التي اختيرت في العام 2010 لاستضافة المونديال، وقامت باستعداداتها على أساس 32 منتخبا. كما أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية القائمة منذ قطع الرياض وأبوظبي والمنامة علاقاتها مع الدوحة عام 2017، تحد من خيارات إمكان استضافة دول مجاورة لبعض المباريات.

وفي ظل دعم إنفانتينو لهذه الزيادة، وطرح إمكانية إقامة مباريات في دول خليجية أخرى تشاركا مع قطر، قال الأمير علي في حديث لوكالة فرانس برس في باريس، إن إنفانتينو "يبدو أن لديه بعض الأفكار مثل سلفه (مواطنه جوزيف بلاتر)، ربما سينال جائزة نوبل للسلام اذا تمكن من توزيعها (كأس العالم) بين المملكة العربية السعودية ودول أخرى".

وأضاف "ربما النصيحة الأفضل هي البقاء بعيدا عن السياسة في تلك المنطقة. سيقومون (المسؤولون فيها) بتسوية الأمور بنفسهم".

وكان الأمير علي الذي يرأس أيضا اتحاد غرب آسيا، مرشحا لرئاسة الفيفا في 2015 وانسحب من مواجهة بلاتر قبل الجولة الثانية من التصويت.

وبعد فضائح الفساد التي أدت الى الإطاحة ببلاتر وإيقافه عن النشاط الكروي، ترشح الأمير الأردني أيضا في انتخابات مطلع 2016، ونال أربعة أصوات في الجولة الثانية خلف إنفانتينو (115 صوتا) ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة (88 صوتا).

من جهة أخرى، حض الأمير علي الاتحاد الدولي على تعزيز الحضور النسائي في اللعبة، وذلك في تصريحاته التي تأتي قبل أقل من شهرين على استضافة فرنسا نهائيات كأس العالم للسيدات بين السابع من حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو المقبلين.

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وعمل الأمير على تعزيز كرة القدم النسائية في بلاده، بما شمل تأسيس منتخب للسيدات عام 2005، واستضافة المملكة لكأس العالم للسيدات لما دون 17 عاما في 2016، وكأس آسيا للسيدات في نيسان/أبريل 2018.

وكان الأمين العام للاتحاد الأردني سيزار صوبر قد أفاد العام الماضي، أن عدد اللاعبات زاد بنحو 40 ضعفا منذ تأسيس المنتخب.

وتطرق الأمير علي الى وضع الكرة النسائية بالقول "في كأس العالم للسيدات في كندا (2015)، (وبالنظر الى) الإيرادات التي حققتها (البطولة)، المبلغ الذي آل الى السيدات كان أقل بكثير مما وفّرته".

وأوضح أن الجزء الأكبر من المبلغ "ذهب الى لعبة الرجال".

وتطرق الأمير الى الاتهامات التي وجهتها لاعبات المنتخب الأفغاني الى مسؤولي اتحاد بلادهن بالاستغلال الجنسي، في حوادث أشارت التقارير الصحافية الى أن بعضها حصل خلال معسكر تدريب في الأردن.

واعتبر أن اللاعبات "يتمتعن بالشجاعة لأنهن يأتين من ثقافة غالبا ما تعتبر فيها الضحية هي المذنبة"، وأن رد سلطات كرة القدم كان دون المطلوب.

وتابع "حصل الاستغلال، كما فهمنا، من رأس الهرم في اتحاد كرة القدم. رفعت (اللاعبات) المسألة الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأيضا الى الفيفا. رد الاتحاد القاري كان +اذا كان لديكن شكوى، دعوا الرئيس يقدمها إلينا+. لكن الرئيس نفسه هو المتهم".