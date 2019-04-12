الان تتابع كلوب يدين العنصرية “البغيضة” بحق محمد صلاح من بعض مشجعي تشيلسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أدان الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، الإساءة العنصرية “البغيضة” بحق لاعبه المصري محمد صلاح، من قبل بعض مشجعي نادي تشلسي، داعيًا لمنعهم من دخول الملاعب.

وكان النادي اللندني، أدان، الخميس، “السلوك التمييزي البغيض” من مشجعيه بحق لاعب سبق له الدفاع عن ألوانه، وسط تقارير عن منعه ثلاثة منهم من حضور مباراة الأمس ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وبحسب التقارير الصحفية البريطانية، حدد فريق الأمن التابع لتشلسي المشجعين عبر شريط فيديو نشر على “تويتر” يظهرهم وهم يغنون أغنية مهينة عن مهاجم تشلسي السابق صلاح تنعته بالـ”مُفجِر” وما يحمله ذلك من إشارات إلى أنه مسلم وعربي.

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وفي تعليقه على الأمر، قال كلوب في مؤتمر صحفي، الجمعة، قبل يومين من مباراة مرتقبة ضد ضيفه تشيلسي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي “الأمر يثير القرف، مثال آخر على ما لا يجب أن يحصل، لا يجب أن ننظر إلى الأمر على أنه بين تشلسي وليفربول”.

وتابع: “من وجهة نظري، في حال قيام شخص بذلك، لا يجب أن يسمح له بدخول ملعب مجددًا في حياته”، معتبرًا أنه كلما كان رد الفعل أقوى منا جميعا، كلما سيساعد ذلك في تفادي أمور مماثلة في المستقبل.

وكان تشيلسي قد انتقد هذا التصرف في بيان أصدره أمس، واعتبره فيه أن جميع أشكال السلوك التمييزي بغيضة وحيثما توجد أدلة واضحة عن تورط حاملي التذاكر الموسمية لتشيلسي أو أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ أقسى إجراء ممكن بحقهم”.

وتابع بعد المباراة التي فاز بها على سلافيا براغ 1-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، “مثل هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجًا للغالبية العظمى من مشجعي تشلسي الذين لن يتسامحوا معهم في ناديهم”.