شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «سونج» يجوب شوارع القاهرة مع كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى الأراضي المصرية ومعه كأس الأمم الأفريقية، النجم الكاميروني، ريجوبير سونج، القائد الأسبق لمنتخب الأسود، وذلك قبيل سحب قرعة البطولة التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وتسحب القرعة في الثامنة من مساء اليوم، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، حيث بدأ مسئولو المنتخبات والمدراء الفنيون في التوافد إلى المنطقة لحضور القرعة.

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وهبطت طائرة سونج في مطار القاهرة منذ لحظات، وتم استقباله فيه ومعه كأس الأمم الأفريقية، حيث تم اختياره مسبقًا بطلًا لحفل القرعة، وحاملًا لكأس البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على 6 ملاعب موزعة على 4 مدن.

وجاب سونج، شوارع القاهرة، بكأس البطولة، وصولًا إلى سفح الأهرامات مكان سحب القرعة.

وتقام اليوم قرعة بطولة كأس الأمم الفريقية، تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.