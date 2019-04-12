شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر قرعة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة أساطير الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تحت سفح الأهرامات، بمشاركة ما يقرب من 250 شخصية يمثلون وفدًا من 54 دولة أفريقية، وعددًا من الوزراء.

وكانت مصر قد فازت بتنظيم البطولة بعد منافسة مع جنوب أفريقيا ورجح التصزيت الملف المصري بفارق كبير.

ومن بين الحضور عدد كبير من أساطير الكرة الأفريقية، الذين وجهت إليهم اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي الدعوة لحضور الحفل ومشاركة بعضهم في سحب القرعة.

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وأبرزهم أسطورة كوت ديفوار، يايا توريه، والنجم المغربى مصطفى حجى، والأسطورة النيجيرية إيمانويل أمونيكى، بالإضافة إلى الأيقونة السنغالية الحاج ضيوف، ومدافع الكاميرون التاريخى ريجوبير سونج.

ومن مصر: محمود الخطيب وحسن شحاتة وميمى الشربينى وطه إسماعيل وشوقى غريب وعماد متعب ومحمد شوقى ونادر السيد وطارق مصطفى وحازم إمام وحسنى عبدربه وعمرو زكى وأحمد حسن وعصام الحضرى.

ويمتد الحفل على مدار ساعة، ويتضمن فقرة فنية قصيرة تمزج بين الماضى، ممثلًا في الأهرامات، والحاضر من خلال عروض الليزر.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تعهد بخروج الاحتفالية بصورة مبهرة تُظهر عبق التاريخ وإنجازات الحاضر، وأوضح أن تميمة البطولة فرعونية ومستوحاة من الملك رمسيس وحورس.