شكرا لقرائتكم 4 وزراء رياضة أفارقة يحضرون قرعة أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد 4 وزراء رياضة من دول مختلفة فى قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، لحضور المراسم المنتظر انطلاقها فى الثامنة مساءا بمنطقة الأهرامات. ويتواجد فى مقر إقامة الوفود المشاركة بقرعة أمم أفريقيا وزراء الرياضة بدول مدغشقر والنيجر و الكاميرون والمغرب. ويتحرك الوزراء لمقر إقامة القرعة بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى .

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