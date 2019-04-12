شكرا لقرائتكم جهاز الفراعنة يصل الأهرامات لحضور قرعة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لحظة وصول الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيري لمقر إجراء قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الجمعة. وظهر فى الصور التى نشرتها صفحة كاف أجيري المدير الفنى وهاني رمزى مدرب الفراعنة ، وأحمد ناجي مدرب الحراس. وجاء منتخب مصر فى التصنيف الأول بجانب الكاميرون والسنغال و المغرب وتونس ونيجيريا كما أعلن الكاف منذ أيام. Advertisements

اجيري

أحمد ناجي

تغريدة كاف

هاني رمزي

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