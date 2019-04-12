شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة تنشر صورة موقع حفل إجراء قرعة كأس أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019، صورة لموقع حفل إجراء قرعة كأس أفريقيا بمنطقة الأهرامات قبل ساعات من بدايتها. وتقام مراسم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 فى الثامنة مساءً بمنطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة حيث تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

موقع حفل إجراء قرعة كأس أفريقيا

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