شكرا لقرائتكم نجوم أفريقيا قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر نجوم أفريقيا المقرر لهم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية وهم أحمد حسن عميد لاعبي العالم و يا يا توريه نجم برشلونه وسيتي وكوت ديفوار و الحاجي ضيوف نجم السنغال السابق . Advertisements وتقام اليوم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات بمشاركة ٢٤ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتشهد أمم إفريقيا حضور عدد من رموز الكرة الإفريقية علي راسهم يايا توريه والحاجي ضيوف .

الحفل

الضيوف في قائعة الاحتفالات

مراسم الحفل

قبل القرعة الضيوف

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