شكرا لقرائتكم تعرف على أكثر المنتخبات ضما للمحترفين فى كأس أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام كأس امم افريقيا في مصر الصيف القادم بمشاركة 24 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة، و تقام القرعة اليوم على صفح الاهرامات.

ويعد المنتخب السنغالي أكثر اللاعبين الذي لديهم محترفين، وتعد نسبة المحترفين لديهم 97% ثم نيجيريا بـ 91%، و جاء المغرب ثالثاً بـ 84%، في حين أن مصر لديها نسبة محترفين 57% و تونس 41%.

Advertisements

وجاء منتخب مصر فى التصنيف الأول بجانب الكاميرون والسنغال و المغرب وتونس ونيجيريا كما أعلن الكاف منذ أيام.