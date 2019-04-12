تعرف على أكثر المنتخبات ضما للمحترفين فى كأس أمم إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل تقام كأس امم افريقيا في مصر الصيف القادم بمشاركة 24 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة، و تقام القرعة اليوم على صفح الاهرامات.
ويعد المنتخب السنغالي أكثر اللاعبين الذي لديهم محترفين، وتعد نسبة المحترفين لديهم 97% ثم نيجيريا بـ 91%، و جاء المغرب ثالثاً بـ 84%، في حين أن مصر لديها نسبة محترفين 57% و تونس 41%.
وجاء منتخب مصر فى التصنيف الأول بجانب الكاميرون والسنغال و المغرب وتونس ونيجيريا كما أعلن الكاف منذ أيام.
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