شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى لجروس غدا قبل مواجهة أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد غدا السبت السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام حسنية أغادير المقرر لها بعد غد الأحد في إياب دور الثمانية بكأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن يحضر محمد إبراهيم لاعب الفريق للمؤتمر الصحفي. Advertisements ويعقب مؤتمر المدير الفني للزمالك المؤتمر الصحفي للأرجنتيني ميجل جاموندي المدير الفني لحسنية أغادير للحديث عن اللقاء المرتقب. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت الأسبوع الماضي في المغرب انتهت بالتعادل بدون أهداف.

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