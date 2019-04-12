شكرا لقرائتكم لحظة وصول وزير الرياضة و محمد فضل لقرعة امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجانب هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى مقر قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى ستقام فى منطقة الأهرامات. Advertisements كما تواجد عدد من نجوم الكرة المصرية على رأسهم المعلم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى بجانب علاء نبيل مدرب المنتخب السابق بالإضافة إلى محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019. ويتحرك الوزراء لمقر إقامة القرعة بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى .

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