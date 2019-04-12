شكرا لقرائتكم ناصر الفهد: موقف الاتحاد يزيد صعوبة اللقاء على النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد النصر السابق ناصر الفهد على صعوبة مواجهة فريقه أمام اتحاد جدة يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أن مركز الاتحاد المتأخر أحد أسباب صعوبة اللقاء.

وقال لـ"العربية.نت": أتمنى من لاعبي النصر أن يستشعروا أهمية المباراة، صحيح هي مباراة بين المتصدر وبين فريق يصارع من أجل البقاء، ولكن هي صعبة للغاية وتكمن صعوبتها في أن النصر يبحث عن الصدارة والاتحاد يعلم بأن خسارته قد تضعه في نفق مظلم لذلك 3 نقاط مهمة للفريقين، ويلزم على النصراويين أن يدخلوا اللقاء بنفس القوة التي دخلوا بها مباراة الهلال والرائد الماضية، وأيضاً أتمنى من الجماهير الحضور ومساندة الفريق، لاسيما أنهم كان لهم دور كبير في تحقيق نقاط مباراة الهلال.

وأشار الفهد إلى أن مباراة الاتحاد لن تكون المواجهة الصعبة الأخيرة للفريق، وقال: النصر أمامه مباراة صعبة للغاية أمام الاتحاد، ولكن أيضاً سيتبقى له 3 مباريات بذات الصعوبة، والنصر لا بديل له سوا تحقيق الفوز في جميع مبارياته إذا ما أراد ابقاء الأمور بيده وعدم الدخول في لعبة الحسابات المعقدة.

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وامتدح لاعب النصر السابق عمل البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، وزاد: فيتوريا يقدم هذه الفترة عملاً مميزاً مقروناً بالمستوى والنتيجة، وأكبر دليل طريقة تفكيره في مباراة الزوراء العراقي الماضي، والتي خاض بها اللقاء بلاعبيه البدلاء وشاهدنا الانسجام الكبير والتكتيك المميز، وأيضاً طريقة تسجيل الفريق للهدف الخامس في شباك الرائد، والذي كان من أكثر من لمسة مميزة بين اللاعبين، عمل فيتوريا بدأ يظهر داخل الملعب.

وأشاد الفهد بالعمل الكبير التي تقدمه إدارة النصر، وقال: الإدارة بقيادة سعود السويلم تقدم عملاً احترافياً مميزاً والنصر هذا الموسم تغير بشكل جذري، حيث أصبح لديه منطومة متكاملة وهي أحد أسباب تفوقه هذا الموسم.

وحول تأثير نتيجة لقاء الأهلي والهلال، قال: يجب على النصراويين أن لا ينظروا لنتيجة مباراة الأهلي والهلال، حيث يجب على الفريق أن يخوض المباراة بمثل خوضه لمباريات الكؤوس، خاصة أن النصر مؤهل للفوز لما يملكه من لاعبين أجانب مميزين ومن خلفهم المدرب المميز فيتوريا.