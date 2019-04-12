شكرا لقرائتكم تحدي "فك عقدة النصر" يواجه سييرا مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى التشيلي لويس سييرا مدرب اتحاد جدة لإيقاف عقدة الفريق أمام النصر في الدوري حينما يلاقيه يوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فشل 7 مدربين للاتحاد في تحقيق الفوز على النصر في آخر 12 مواجهة.

ويعتبر سييرا هو المدرب الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على النصر منذ عام 2012 بعدما انتصر في نهائي كأس ولي العهد عام 2017، ويأمل سييرا في أن ينجح في إيقاف تفوق النصر في الدوري وكسر حاجز الخسائر لاسيما وأنها ستصبح أغلى 3 نقاط كونها ستبعد الفريق قليلاً عن شبح الهبوط.

وكان 7 مدربين لم ينجحوا في تحقيق الفوز على النصر في الدوري في آخر 12 مباراة والتي كان نصيب الفوز لأصفر العاصمة 10 انتصارات مقابل تعادلين، وبدأت سلسلة الخسائر الاتحادية أمام النصر موسم 2013-2014، حينما التقوا على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وحينها فاز النصر بثلاثية نظيفة، وكان يدرب الاتحاد الإسباني بينات.

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وفي مواجهة الإياب من ذات الموسم والتي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض خسر الاتحاد 3-1 بقيادة مدربه السعودي خالد القروني، وفي موسم 2014-2015 فاز النصر ذهاباً على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض 2-1 وكان يقود الاتحاد المدرب المصري عمرو أنور، وفي مواجهة الإياب خسر الاتحاد بنتيجة 3-1 بقيادة مدربه الروماني بيتوركا.

وفاز النصر ذهاباً في الرياض موسم 2015-2016 على ستاد الملك فهد الدولي بثلاثية نظيفة وكان يقود الاتحاد المصري عادل عبدالرحمن، وخسر الاتحاد مواجهة الإياب بخماسية نظيفة، في ستاد الجوهرة المشعة وكان يقوده الروماني بيتوركا، وفي موسمي 2016-2017 و2017-2018 حقق النصر ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وحيد وكان يقود الاتحاد في المباريات الأربع التشيلي خوسيه سييرا.

وكانت آخر مواجهاتهما في الدور الأول لهذا الموسم والتي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة وانتهت نصراوية 2-1، وكان يقود الاتحاد مدربه الكرواتي سلافن بيليتش.