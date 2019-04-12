شكرا لقرائتكم عبدالله فوال: نقاط المباراة تهم الاتحاد أكثر من النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح مهاجم الاتحاد السابق عبدالله فوال أن فريقه تغير كثيراً بعد قدوم المدرب التشيلي لويس سييرا، مؤكداً على قدرة فريقه على تجاوز النصر والابتعاد عن الهبوط.

وقال لـ"العربية.نت": المباراة ستكون قوية من الطرفين، للأسف الاتحاد يدخل المباراة على غير العادة، حيث إنه يصارع من أجل البقاء، والفريقان بحاجة للفوز، ولكن هي مباراة "كلاسيكو" بغض النظر عن وضع الفريقين في الدوري، وشاهدنا كيف فاز النصر في مباراة الذهاب بهدفين من ركلتي جزاء على الرغم من ظروف الاتحاد السيئة في تلك الفترة، وهو ليس تقليلا من انتصار النصر الذي كان يستحقه.

وأضاف: الاتحاد تغير كثيراً بعد قدوم التشيلي لويس سييرا، حيث تحسن وضع الفريق فنياً، وتحسنت وضعية اللاعبين، وعاد بعض اللاعبين إلى مستوياتهم السابقة.

وحول سيطرة النصر على مبارياته أمام الاتحاد في مبارياته 12 السابقة، قال: السيطرة لن تكون كافية للفوز، كنا مسيطرين على مواجهاتنا أمام النصر والتي كانت من المواجهات السهلة لنا حيث كنا نهزمهم ذهاباً وإيابا، وسبق وفزنا عليهم بالأربعة، وأذكر آخر مباراة خضتها أمام النصر فزنا بالستة.

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وأشار مهاجم الاتحاد السابق إلى أن الاتحاد لا يهتم بنتائج الفرق الأخرى، وقال: في الاتحاد لدينا ثقافة تربينا عليها داخل أسوار النادي وهي أننا نخوض المباريات للتاريخ، لا يهمنا وضع الفريق المقابل ولا يهمنا أن نوقف فريق لأجل فريق، نحن نلعب بشعار الاتحاد لاعلاء اسم نادي الاتحاد، حتى لو كانت المباراة لا تهمنا، ولكن هذه المباراة هي تهم الاتحاد أكثر من النصر ومن وجهة نظري هي مباراة متكافئة من حيث احتياج الفريقين.

وأوضح فوال أن الاتحاد تغير وضعه عن بداية الموسم وقال: الاتحاد يملك الآن لاعبين أجانب مميزين مثل المدافع المغربي مروان دا كوستا وبيترفيتش وأيضاً عودة مستوى فيلانويفا وتحسن مستوى البرازيلي رومارينيو.

وزاد: سييرا يعتمد كثيراً على الأمور النفسية وهي مهمة للاعبين، ولكن هو مدرب لديه تكتيك مميز والدليل تحقيقه لقبين مع الاتحاد على الرغم الظروف الذي كان يمر فيها الفريق، لذلك هو مدرب ناجح.

وحول أداء النصر في المباريات السابقة قال: النصر فريق متكامل وقوي ونجح بالفوز على المتصدر وخطف الصدارة، ولكن الاتحاد فريق كبير والمباراة تهمه أكثر من النصر، وأتوقع أن يقدم مستوى كبيرا.