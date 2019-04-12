الارشيف / اخبار الرياضه

أتلتيكو مدريد يفقد جهود غودين ضد سيلتا فيغو للإصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يفقد جهود غودين ضد سيلتا فيغو للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أن مدافعه الأوروغواياني دييغو غودين يعاني من كدمة في الجزء الخلفي من الفخذ سيغيب على إثرها عن المباراة القادمة للفريق.

وأوضح النادي الإسباني أن الفحوصات بالموجات فوق الصوتية التي خضع لها غودين يوم الجمعة نفت إصابته بقطع في عضلات الفخذ، ولكنها أكدت أنه لن يتمكن من المشاركة في المباراة التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد ومنافسه سيلتا فيغو يوم السبت، ضمن منافسات بطولة لكرة القدم "الليغا".

وسيخسر دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أمام سيلتا فيغو مجهودات ثلاثة مدافعين أساسيين آخرين وهم سيرجي سافيتش ولوكاس هيرنانديز "للإصابة" وخوسيه خيمينيز "للإيقاف".

وقد يدفع سيميوني في مباراة يوم السبت باللاعبين الشابين نوين بيريز وفرانسيسكو مونتيرو لتعويض النقص في الخط الخلفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يفقد جهود غودين ضد سيلتا فيغو للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا