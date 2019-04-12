شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يفقد جهود غودين ضد سيلتا فيغو للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أن مدافعه الأوروغواياني دييغو غودين يعاني من كدمة في الجزء الخلفي من الفخذ سيغيب على إثرها عن المباراة القادمة للفريق.

وأوضح النادي الإسباني أن الفحوصات بالموجات فوق الصوتية التي خضع لها غودين يوم الجمعة نفت إصابته بقطع في عضلات الفخذ، ولكنها أكدت أنه لن يتمكن من المشاركة في المباراة التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد ومنافسه سيلتا فيغو يوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسيخسر دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أمام سيلتا فيغو مجهودات ثلاثة مدافعين أساسيين آخرين وهم سيرجي سافيتش ولوكاس هيرنانديز "للإصابة" وخوسيه خيمينيز "للإيقاف".

وقد يدفع سيميوني في مباراة يوم السبت باللاعبين الشابين نوين بيريز وفرانسيسكو مونتيرو لتعويض النقص في الخط الخلفي.