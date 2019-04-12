شكرا لقرائتكم ساوثامبتون ينفصل عن رئيسه بالتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة انفصاله عن رالف كروجر، رئيس النادي، بالتراضي بعد خمس سنوات قضاها في منصبه.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لاعب هوكي الجليد الألماني السابق بنهاية يونيو المقبل وعقب مفاوضات مع جاو جيشينغ وكاترينا ليبهر حملة أسهم النادي وافقت كافة الأطراف على عدم تجديد العقد.

وقال رجل الأعمال الصيني جاو في بيان: رالف مثل نادينا بشرف ونزاهة وسار على نهج ساوثامبتون بشغف كبير. نتوجه له بالشكر على الأسس التي أرساها ونتمنى له التوفيق في المستقبل.

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وقالت ليبهر إن كروجر "59 عاما" المولود في كندا وضع أسس ساوثامبتون ليصبح فريقا قادرا على إزعاج أندية القمة في الدوري الممتاز.

وأضافت: كان قائدا حقيقيا يمثل طريقة ساوثامبتون بدقة. لقد غرس ثقافة ستستمر وتعيش بقوة بعد انتهاء فترته مع النادي.

ويأتي رحيل كروجر بعد ما يقرب من أربعة شهور على رحيل ليس ريد نائب رئيس النادي ليتولى منصب المدير الفني الجديد للاتحاد الإنجليزي خلفا لدان اشورث.

وقال كروجر: كل شيء له بداية ونهاية وبينهما الرحلة التي بمثابة الكنز. شكرا لنادي ساوثامبتون لكرة القدم على هذه الرحلة.