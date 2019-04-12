شكرا لقرائتكم بعد العقوبة.. سيميوني يدعم دييغو كوستا ويرغب في استمراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد لكرة القدم، دييغو سيميوني، عن أسفه لعقوبة الإيقاف لثماني مباريات التي وقعت على مهاجم فريقه، دييغو كوستا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدعم اللاعب ويرغب في أن يستمر مع النادي المدريدي في الموسم المقبل.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الجمعة: أعتقد أن العقوبة مبالغ فيها، بلا شك موسم كوستا لم يكن جيدا لأنه تعرض للعديد من الإصابات، إصابته في مشط القدم جعلته يبتعد لأشهر عن الملاعب، لقد بدأ فترة التحضير للموسم الجديد بشكل جيد للغاية، ووصل إلى أفضل مستوياته في كأس السوبر الأوروبي، ولكنه عاد للتعرض لبعض المتاعب في سبتمبر واستمر معه هذا الأمر حتى ديسمبر.

وكشف سميوني أن كوستا كان متعجلا للعودة للمشاركة في المباريات قبل التعافي بشكل كامل، كما أكد أنه بذل مجهودا كبيرا لكي يعود للعب مباريات دوري أبطال أوروبا. وأضاف المدرب الأرجنتيني قائلا: نأمل في أن يحظى بفترة تأهيل جيدة قبل الموسم الجديد.

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وذكر سيميوني أنه تحدث هذا الأسبوع مرتين مع كوستا، وأوضح قائلا: لقد قلت له كل ما كان علي أن أقوله، وهو أيضا قام بالأمر ذاته، الآن جاء دور النادي للدفاع عنه، لا أكثر، نأمل في أن يكون على المستوى الذي نحتاجه.

وردا على سؤال إذا ما كان يقصد من تصريحاته دعم استمرار كوستا في الموسم الجديد، أجاب سيميوني قائلا: نعم، بكل تأكيد، أنتم تعرفونني، وتعرفون ما هو رأيي في كوستا، علينا أن نشمل لاعبينا بالرعاية، والآن أنا أدعم كوستا أكثر من أي وقت مضى.

وتحدث سيميوني أيضا عن رؤيته وتقييمه للموسم الحالي لفريقه، خاصة بعد خروجه من المنافسة على جميع الألقاب، حيث قال: لقد كان موسما صعبا منذ البداية، ولكن يجب أن نمضي قدما بدون شك، إنها لحظة رائعة لكي نرى أين نحن.