صور.. تشديدات أمنية بمحيط مقر قرعة كاس الأمم الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة الأهرامات تشديدات أمنية مكثفة استعدادا لسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في تمام الثامنة مساء اليوم. Advertisements وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

تشديدات أمنية بمحيط مقر قرعة كاس الأمم الإفريقية

تشديدات أمنية بمحيط مقر قرعة كاس الأمم الإفريقية

تشديدات أمنية بمحيط مقر قرعة كاس الأمم الإفريقية

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