شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شراب رينارد "مقطوع" فى قرعة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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واقعة طريفة للفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، خلال توجهه المراسم قرعة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وهى وجود قطع فى الجورب أو الشراب الذى يرتديه المدرب الشهير.

وتقام اليوم قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتشهد أمم أفريقيا حضور عدد من رموز الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاجى ضيوف.