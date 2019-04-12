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شاهد لحظة وصول "كأس الأمم الافريقية" لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة  أون سبورت، لحظة وصول الكاميروني سونج مطار القاهرة بصحبة كأس الأمم الافريقية، وذلك قبل إجراء قرعة البطولة، واعتلى سونج أتوبيس مكشوف استقله من مطار القاهرة لمنطقة سفح الأهرامات التي تستضيف القرعة.

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وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسها يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، من المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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