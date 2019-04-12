شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحتفل بصعود فريقه للممتاز الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان تنظيم احتفالية كبيرة للاعبى الفريق والجهاز الفنى بعد حسم الفريق صعوده للدورى الممتاز. وأعلن المجلس أنه سيتم تكريم اللاعبين خلال تلك الاحتفالية وتكريم الجهاز بقيادة مجدى عبد العاطى، وستتم إقامة الاحتفالية فى الثامنة والنصف مساء الاثنين بحديقة النادى، فى وجود بعض المطربين. وأوضحت الإدارة أن الفريق يستحق التكريم فى ظل الأداء الرجولى اللاعبين وتعبهم خلال موسم طويل، ودعم المجلس وحماس وجهد الجهاز الفنى فى أول قيادة فنية المدرب الطموح مجدى عبد العاطى. يذكر أن أسوان حسم صعوده فى الجولة 24 من مجموعة الصعيد، ويحتل القمة برصيد 55 نقطة.

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