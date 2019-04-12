شكرا لقرائتكم خبر عن صور - تقسيمة فى مران الأهلى لتجهيز اللاعبين لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى تقسيمة قوية بطول الملعب في مران الفريق الرئيسي، الذي أقيم عصر اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب قبل مواجهة صن داونز، غدًا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاسارتي على القيام ببعض الجمل التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، مع إيقاف التدريب في أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية.

وشهد المران الجماعي روحًا حماسية، ومنافسة قوية من اللاعبين قبل مواجهة الغد أمام بطل جنوب إفريقيا، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحسين الصورة، وبذل أقصى مجهود لتقديم مباراة تليق بمكانة الأهلي البطل التاريخي لمختلف البطولات الإفريقية.

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